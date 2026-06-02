Минтранс введет единый электронный билет для пригородных поездок
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок на разные виды транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина.
По его словам, правовым фундаментом для этого является закон от в августа 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. В апреле 2026 года кабмин РФ утвердил Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит на первом месте.
Глава ведомства указал, что в настоящее время главная задача — техническая. Для реализации инициативы необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта.
Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое. До этого ведомство предложило ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.
С 1 июня детям старше 10 лет разрешили ездить на поездах без сопровождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
