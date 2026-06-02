Минтранс введет единый электронный билет для пригородных поездок

По его словам, правовым фундаментом для этого является закон от в августа 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. В апреле 2026 года кабмин РФ утвердил Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит на первом месте.

Глава ведомства указал, что в настоящее время главная задача — техническая. Для реализации инициативы необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта.

Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое. До этого ведомство предложило ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.

С 1 июня детям старше 10 лет разрешили ездить на поездах без сопровождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

