СМИ разместили видео отражения атаки диверсантов батальоном «Восток»

«Так, поступила информация о том, что позицию батальона вышли украинские диверсанты. Сейчас при взаимодействии с «соседями» будут подавлять», — рассказал корреспондент.

По данным издания, украинские военные предприняли попытку выйти к позициям ВС РФ, но российские бойцы пресекли передвижение диверсантов на линии соприкосновения.

Также издание со ссылкой на бойца батальона «Восток» с позывным Гудвин рассказало о создании трех линий обороны, которые предназначены, чтобы затормозить движение противников при наступлении.

Ранее российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.