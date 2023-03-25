СМИ разместили видео отражения атаки диверсантов батальоном «Восток»
Бойцы российского батальона «Восток» укрепляют позиции, отбивая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. За совместными действиями бойцов и артиллерии наблюдал корреспондент издания «Известия» Александр Сафиулин.
«Так, поступила информация о том, что позицию батальона вышли украинские диверсанты. Сейчас при взаимодействии с «соседями» будут подавлять», — рассказал корреспондент.
По данным издания, украинские военные предприняли попытку выйти к позициям ВС РФ, но российские бойцы пресекли передвижение диверсантов на линии соприкосновения.
Также издание со ссылкой на бойца батальона «Восток» с позывным Гудвин рассказало о создании трех линий обороны, которые предназначены, чтобы затормозить движение противников при наступлении.
Ранее российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.
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