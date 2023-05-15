СМИ: Пригожин предлагал Киеву данные о российских позициях в обмен на выход ВСУ из Артемовска
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин якобы обещал передать Киеву информацию о позициях российских подразделений, если ВСУ выведут войска из района Артемовска. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть документы разведки США.
По данным издания, в конце января Пригожин заявил, что предоставит противнику данные о расположении военных РФ в обмен на вывод украинских солдат, и Киев сможет использовать информацию для нападения. О каких именно позициях шла речь, не уточняется.
Основатель «Вагнера» якобы передал предложение через Главное управление разведки Минобороны Украины, с представителями которого поддерживал секретную связь. Два украинских чиновника заявили изданию, что Пригожин «несколько раз» общался с сотрудниками ГУР.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете не подтвердил контакты с российским бизнесменом, указав, что это вопрос военной разведки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
- Курс доллара превысил 79 рублей
- «Вброс укро-разведки»: Стрелков заступился за Пригожина
- СМИ: Пригожин предлагал Киеву данные о российских позициях в обмен на выход ВСУ из Артемовска
- СМИ: неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске
- Эксперт назвал три лучших автомобиля параллельного импорта
- Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах увеличились в 15-20 раз
- СМИ: дрон атаковал склад военной техники в Брянской области
- Российские авиакомпании попросили власти Грузии разрешить полеты в страну
- СМИ: Британия предоставит новый пакет военной помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru