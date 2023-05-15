СМИ: Пригожин предлагал Киеву данные о российских позициях в обмен на выход ВСУ из Артемовска

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин якобы обещал передать Киеву информацию о позициях российских подразделений, если ВСУ выведут войска из района Артемовска. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть документы разведки США.

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По данным издания, в конце января Пригожин заявил, что предоставит противнику данные о расположении военных РФ в обмен на вывод украинских солдат, и Киев сможет использовать информацию для нападения. О каких именно позициях шла речь, не уточняется.

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Основатель «Вагнера» якобы передал предложение через Главное управление разведки Минобороны Украины, с представителями которого поддерживал секретную связь. Два украинских чиновника заявили изданию, что Пригожин «несколько раз» общался с сотрудниками ГУР.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете не подтвердил контакты с российским бизнесменом, указав, что это вопрос военной разведки.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаРоссияВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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