СМИ: Пригожин предлагал Киеву данные о российских позициях в обмен на выход ВСУ из Артемовска

Основатель «Вагнера» якобы передал предложение через Главное управление разведки Минобороны Украины, с представителями которого поддерживал секретную связь. Два украинских чиновника заявили изданию, что Пригожин «несколько раз» общался с сотрудниками ГУР.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете не подтвердил контакты с российским бизнесменом, указав, что это вопрос военной разведки.

