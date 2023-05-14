Пригожин: число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» выросло в разы

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос, влияют ли его последние заявления о потерях на число желающих присоединиться к «музыкантам». Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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«После моих заявлений количество желающих вступить в ЧВК «Вагнер» не уменьшается. Более того, в эти дни увеличивается в разы», - сказал бизнесмен.

Основатель «Вагнера» ранее сообщил, что в ночь на 14 мая украинская армия не предпринимала активных действий на линии фронта. Он отметил, что группа продолжает продвижение в Артемовске (Бахмут), передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДобровольцыЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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