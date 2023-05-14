Пригожин: число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» выросло в разы
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос, влияют ли его последние заявления о потерях на число желающих присоединиться к «музыкантам». Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
«После моих заявлений количество желающих вступить в ЧВК «Вагнер» не уменьшается. Более того, в эти дни увеличивается в разы», - сказал бизнесмен.
Основатель «Вагнера» ранее сообщил, что в ночь на 14 мая украинская армия не предпринимала активных действий на линии фронта. Он отметил, что группа продолжает продвижение в Артемовске (Бахмут), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Нетаньяху объявил о ликвидации верхушки «Исламского джихада» в Газе
- В Турции завершилось голосование на президентских выборах
- Бербок заявила о «тесной дружбе» с главой МИД Украины Кулебой
- Бьют по ЛОМам. В России их сравнили с инфраструктурой для обеспечения фронта
- Пригожин: число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» выросло в разы
- WSJ: НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства
- Бастрыкин: Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности
- Зеленский допустил отмену парламентских выборов на Украине
- Крым наш. Власти полуострова пересмотрят решение о передаче Крыма УССР
- Эрдоган раздал детям деньги перед голосованием в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru