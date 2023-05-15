«Вброс укро-разведки»: Стрелков заступился за Пригожина

Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) усомнился в том, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин мог предлагать Украине информацию о позициях российских войск в обмен на вывод ВСУ из Артемовска.

СМИ: Пригожин предлагал Киеву данные о российских позициях в обмен на выход ВСУ из Артемовска

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в январе Пригожин якобы пообещал предоставить данные о расположении армии России, если Киев выведет солдат с указанного участка.

Стрелков подчеркнул, что «крайне плохо» относится к основателю «Вагнера», однако не верит данным американского издания. По мнению экс-министра, опубликованный газетой материал — «вброс» Киева с целью спровоцировать дальнейшее развитие конфликта между Пригожиным и Минобороны РФ.

«Он [Пригожин] не полный кретин, чтобы входить в прямые контакты ... чреватые обвинениями в измене», — написал Стрелков в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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