«Вброс укро-разведки»: Стрелков заступился за Пригожина

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в январе Пригожин якобы пообещал предоставить данные о расположении армии России, если Киев выведет солдат с указанного участка.

Стрелков подчеркнул, что «крайне плохо» относится к основателю «Вагнера», однако не верит данным американского издания. По мнению экс-министра, опубликованный газетой материал — «вброс» Киева с целью спровоцировать дальнейшее развитие конфликта между Пригожиным и Минобороны РФ.

«Он [Пригожин] не полный кретин, чтобы входить в прямые контакты ... чреватые обвинениями в измене», — написал Стрелков в своем Telegram-канале.

