СМИ: После сдачи в плен командиров «Азова»* отправили в СИЗО «Лефортово»

Командиры украинского националистического батальона «Азов» (*террористической организации, запрещенной в России) находятся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово».

СМИ: главари «Азова»* ели красную икру, пока скрывались на «Азовстали»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 июня сообщил, что российские военные уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе Песочина под Харьковом.

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