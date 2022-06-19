СМИ: После сдачи в плен командиров «Азова»* отправили в СИЗО «Лефортово»
Командиры украинского националистического батальона «Азов» (*террористической организации, запрещенной в России) находятся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 июня сообщил, что российские военные уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе Песочина под Харьковом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru