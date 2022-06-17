ВС России уничтожили штаб «Азова» в Харьковской области
Российские военные уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе Песочина в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — добавил представитель военного ведомства.
Также ВС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 18 районов сосредоточения живой силы и техники и 10 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей противника.
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