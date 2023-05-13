СМИ: подводных флот России представляют критическую угрозу для НАТО и Запада
Российские подводные лодки представляют критическую угрозу для стран НАТО и Запада, сообщает издание Newsweek.
По данным СМИ, Соединенные Штаты вместе с союзниками стараются не отставать в гонке подводных вооружений, так как Россия способна ударить по любой точке территории США.
Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты не принимали решение о передаче украинской армии дальнобойных ракет Storm Shadow.
Решение о поставках Киеву дальнобойных ракет приняли глава правительства Великобритании Риши Сунак и министр обороны Бен Уоллес. Руководитель военного ведомства не уточнил, будет ли Украина ограничена в использовании этих вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru