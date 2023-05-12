Белый дом: США не принимали решение о поставке ракет Storm Shadow Украине

По его словам, политика американской администрации относительно предоставления ракет большей дальности не изменилась.

Кирби отметил, что США пока не намерены следовать примеру Великобритании и предоставлять Украине Storm Shadow. Каждая страна принимает решения самостоятельно, добавил он.

Решение о поставках Киеву дальнобойных ракет приняли глава правительства Великобритании Риши Сунак и министр обороны Бен Уоллес. Руководитель военного ведомства не уточнил, будет ли Украина ограничена в использовании этих вооружений, передает «Радиоточка НСН».

