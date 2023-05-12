Белый дом: США не принимали решение о поставке ракет Storm Shadow Украине
Соединенные Штаты не принимали решение о передаче украинской армии дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, политика американской администрации относительно предоставления ракет большей дальности не изменилась.
Кирби отметил, что США пока не намерены следовать примеру Великобритании и предоставлять Украине Storm Shadow. Каждая страна принимает решения самостоятельно, добавил он.
Решение о поставках Киеву дальнобойных ракет приняли глава правительства Великобритании Риши Сунак и министр обороны Бен Уоллес. Руководитель военного ведомства не уточнил, будет ли Украина ограничена в использовании этих вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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