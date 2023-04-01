СМИ: Под Купянском уничтожили группу ВСУ с помощью минного шлагбаума
1 апреля 202302:22
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Купянска. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, силы РФ отразили атаку противника на свои позиции. Отмечается, что ВСУ подорвались на «минном шлагбауме» — нескольких связанных тросом противотанковых минах.
«После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но далеко не смог», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что военные РФ ударили по стоянке украинской военной техники в Херсонской области, противник потерял 12 единиц автомобильной техники и 23 бойца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru