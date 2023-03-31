Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 солдат и наёмников на Донецком направлении

В сообщении отмечается, что также были уничтожены четыре боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера и другая техника.

«Две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», - добавили в военном ведомстве.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что сложные погодные условия в ЛНР мешают передвижению санитарного транспорта, из-за чего число гибнущих бойцов ВСУ возросло в разы, сообщает RT.