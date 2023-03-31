Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 солдат и наёмников на Донецком направлении
Подразделения и артиллерия «Южной» группировки войск за сутки уничтожили на Донецком направлении до 260 украинских военнослужащих и наёмников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что также были уничтожены четыре боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера и другая техника.
«Две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», - добавили в военном ведомстве.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что сложные погодные условия в ЛНР мешают передвижению санитарного транспорта, из-за чего число гибнущих бойцов ВСУ возросло в разы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- США на полгода продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота»
- Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры
- В Кремле переадресовали Минобороны слова Лукашенко о договорах на фронте
- Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро
- В Офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию
- «Госуслуги» отключили функцию удаления учётной записи
- Metallica выпустила новую песню «72 Seasons»
- В Минобороны Финляндии не исключили реакции России на вступлении страны в НАТО
- Медведев предупредил, что миротворцы НАТО на Украине развяжут Третью мировую войну
- Жена Костомарова опровергла сообщения о его переводе в немецкую клинику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru