СМИ: Пленный офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен российским военным, предоставил подробные сведения о корректировщиках ВСУ и командовании 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности», — рассказал источник агентства.
Электронные файлы с информацией о кадровых военных и наводчиках хранились в смартфоне пленного. Офицер передал данные начальников штаба, артиллерии, отделения РЭБ, разведуправления и другого руководства. Кроме того, сдавшийся в плен предоставил информацию об арткорректировщиках, наводчиках и их зонах ответственности.
«Они корректируют удары, где скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал пленный.
Ранее украинский солдат Евгений Зиновик признался, что ждал попадания в плен четыре дня после того, как сослуживцы бросили его с тяжелым ранением после подрыва в бронемашине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru