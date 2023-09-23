СМИ: Пленный офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР

«Офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности», — рассказал источник агентства.

Электронные файлы с информацией о кадровых военных и наводчиках хранились в смартфоне пленного. Офицер передал данные начальников штаба, артиллерии, отделения РЭБ, разведуправления и другого руководства. Кроме того, сдавшийся в плен предоставил информацию об арткорректировщиках, наводчиках и их зонах ответственности.

«Они корректируют удары, где скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал пленный.

Ранее украинский солдат Евгений Зиновик признался, что ждал попадания в плен четыре дня после того, как сослуживцы бросили его с тяжелым ранением после подрыва в бронемашине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

