В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками

Мероприятие подготовили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой, эта работа заняла около двух месяцев. Родственники приехали к семи пленным.

Как отметил один из украинских военных Дмитрий, он сдался в плен в Херсонской области в феврале 2022 года. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться на Украину. О желании остаться рассказал еще один военнопленный, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который самостоятельно сдался российским силам в селе Безыменное весной прошлого года.

По данным корреспондента РИА Новости, некоторые пленные пожаловались, что Киев не включает их в обменные списки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ активно сдаются в плен российским войскам. По его словам, подразделения противника «очень сильно устали», пишет RT.

