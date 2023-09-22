В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками
Власти и волонтеры Донецкой народной республики устроили встречу украинских военнопленных и их родных. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие подготовили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой, эта работа заняла около двух месяцев. Родственники приехали к семи пленным.
Как отметил один из украинских военных Дмитрий, он сдался в плен в Херсонской области в феврале 2022 года. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться на Украину. О желании остаться рассказал еще один военнопленный, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который самостоятельно сдался российским силам в селе Безыменное весной прошлого года.
По данным корреспондента РИА Новости, некоторые пленные пожаловались, что Киев не включает их в обменные списки.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ активно сдаются в плен российским войскам. По его словам, подразделения противника «очень сильно устали», пишет RT.
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