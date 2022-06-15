В ЛНР заявили о блокировании укрывшихся на заводе «Азот» украинских боевиков

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что застрявшие на заводе «Азот» в Северодонецк боевики не представляют серьёзной военной опасности.

В ЛНР заявили о срыве вывода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке

По его словам, они не имеют возможности для выхода, так как полностью заблокированы.

«Это просто блокированные боевики... На что надеются они, я не понимаю», - сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в Северодонецке были выведены из строя бойцы спецподразделения «Ахмат», сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СпецоперацияБоевикиВСУЛНРРодион Мирошник
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры