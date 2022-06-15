В ЛНР заявили о блокировании укрывшихся на заводе «Азот» украинских боевиков
Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что застрявшие на заводе «Азот» в Северодонецк боевики не представляют серьёзной военной опасности.
По его словам, они не имеют возможности для выхода, так как полностью заблокированы.
«Это просто блокированные боевики... На что надеются они, я не понимаю», - сказал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в Северодонецке были выведены из строя бойцы спецподразделения «Ахмат», сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru