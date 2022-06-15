В ЛНР заявили о блокировании укрывшихся на заводе «Азот» украинских боевиков

По его словам, они не имеют возможности для выхода, так как полностью заблокированы.

«Это просто блокированные боевики... На что надеются они, я не понимаю», - сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в Северодонецке были выведены из строя бойцы спецподразделения «Ахмат», сообщает телеканал «360».

