СМИ: Новая ракета Р-37М показала уникальную точность в рамках спецоперации

Новая российская ракета Р-37М класса «воздух – воздух» продемонстрировала наиболее высокую эффективность применения в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, вероятность поражения целей с помощью Р-37М близка к единице: на один военный самолет противника хватает одного снаряда. Ракеты применялись в зоне СВО с российских истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и Су-57.

«Ракетами Р-37М сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолеты и различные беспилотники», — указал источник.

Отмечается, что ракета показала высокую эффективность в поражении маневрирующих с большой перегрузкой целей. По словам источника, у Р-37М уникальные характеристики для снарядов «воздух-воздух» по дальности поражения, скорости, высотному диапазону целей.

«Сейчас в мире ей нет равных», — добавил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, максимальная дальность пуска ракеты Р-37М составляет 300 километров, высота поражения целей — от 30 метров до 25 километров, а максимальная скорость полета достигает 6 скоростей звука.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВооружениеРакеты
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