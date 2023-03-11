СМИ: Новая ракета Р-37М показала уникальную точность в рамках спецоперации

По словам собеседника агентства, вероятность поражения целей с помощью Р-37М близка к единице: на один военный самолет противника хватает одного снаряда. Ракеты применялись в зоне СВО с российских истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и Су-57.

«Ракетами Р-37М сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолеты и различные беспилотники», — указал источник.

Отмечается, что ракета показала высокую эффективность в поражении маневрирующих с большой перегрузкой целей. По словам источника, у Р-37М уникальные характеристики для снарядов «воздух-воздух» по дальности поражения, скорости, высотному диапазону целей.

«Сейчас в мире ей нет равных», — добавил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, максимальная дальность пуска ракеты Р-37М составляет 300 километров, высота поражения целей — от 30 метров до 25 километров, а максимальная скорость полета достигает 6 скоростей звука.

