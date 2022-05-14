СМИ: на базе нацбата «Азов»* в Мариуполе обнаружен план выхода боевиков на границу с Россией
В Мариуполе, на одной из баз националистического полка «Азов» (запрещен в России, против его бойцов в России возбуждено уголовное дело),обнаружили план окружения и захвата города Новоазовска Донецкой Народной Республики, после которого намечался выход к границам РФ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
Источник отмечает, что на карте отмечены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях.
На карте указано движение всех подразделений к Новоазовску, обозначено окружение Новоазовска и дальнейший выход к границе. Об этом сообщает RT.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что ждет затяжных боев в Мариуполе.
«Знаю только одно, что пока сопротивление ядра батальона «Азов» (запрещен в России – прим. НСН) и других националистов до конца не сломлено. Как бы Кремлю не хотелось закончить спецоперацию быстрее, завершить ее, даже разгромив Украину в Донбассе, не получится, просто потому, что Украина не будет мириться, так как за ней стоят США. Поэтому надо готовиться к длительным боевым действиям и стремиться в них победить, не надеясь на то, что завтра Киев сдастся и пойдет на какие-то компромиссы», - подчеркнул он.
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