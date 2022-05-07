Французская журналистка представила в ООН свидетельства преступлений полка «Азов»

Французская независимая журналистка Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН представила показания очевидцев преступлений бойцов запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости.

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Бонель продемонстрировала фрагменты интервью, в котором украинцы рассказывают, что нацбатальоны занимают жилые дома, бьют людей и не выпускают из домов. По словам одного из местных жителей, он смог вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.

«Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон "Азов" не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — сообщил очевидец.

Еще одна жительница Мариуполя рассказала, что украинские силовики размещают военную технику во дворах домов и не предоставляют информацию о гуманитарных коридорах.

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