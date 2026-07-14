СМИ: Законопроект США вводит санкции для ЦБ, Сбербанка и ВТБ

Новый американский законопроект о санкциях против РФ, находящийся на рассмотрении у президента Дональда Трампа, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст документа.

Документ обязывает президента США ввести не менее двух санкционных мер против Банка России и полный пакет ограничений против трех указанных финансово- кредитных организаций.