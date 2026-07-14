СМИ: Законопроект США вводит санкции для ЦБ, Сбербанка и ВТБ

Новый американский законопроект о санкциях против РФ, находящийся на рассмотрении у президента Дональда Трампа, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст документа.

Документ обязывает президента США ввести не менее двух санкционных мер против Банка России и полный пакет ограничений против трех указанных финансово- кредитных организаций.

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Законопроект также запрещает американским физических и юридическим лицам проводить любые операции с этими банками, включая использование корреспондентских счетов в США, блокировку активов и ограничение на кредиты или инвестиции.

В то же время Минфин США оставляет за собой право освободить от санкций иностранные банки, ведущие масштабные операции с российскими финансовыми структурами. Подобное исключение допускается, если американские власти сочтут такие ограничения ущербными для своих собственных экономических или внешнеполитических целей.

Отвечая на вопрос о готовности Вашингтона вводить вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, Трамп ранее заявил, что тема еще требует детального рассмотрения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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