СМИ: К линии фронта в Донбассе стягивают российскую военную технику

Военную технику к линии фронта в Донбассе начали стягивать Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом в субботу, 16 июля, сообщает РИА Новости.

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Журналисты передают, что к линии фронта увеличился поток боевых машин ВС РФ. Так, отмечается, что была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», направлявшаяся в сторону фронта под Северском.

Ранее 16 июля глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенная ТехникаУкраинаДонбассРоссия
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