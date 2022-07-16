СМИ: К линии фронта в Донбассе стягивают российскую военную технику
Военную технику к линии фронта в Донбассе начали стягивать Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом в субботу, 16 июля, сообщает РИА Новости.
Журналисты передают, что к линии фронта увеличился поток боевых машин ВС РФ. Так, отмечается, что была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», направлявшаяся в сторону фронта под Северском.
Ранее 16 июля глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 698 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 879 / сут.
- Байден пообещал помешать России занять партнерское место США для стран Ближнего Востока
- СМИ: К линии фронта в Донбассе стягивают российскую военную технику
- В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад договоренностями с развивающимися странами
- Джабаров раскрыл самую быструю возможность вернуть контакты с Европой
- Поехали? Эксперты авторынка отреагировали на упрощение ввоза импортных машин
- Развязка МКАД с Липецкой улицей выполнена почти на треть
- Орешкин: Инфляция в России может оказаться ниже, чем в ЕС
- Володин: Поставляемые Киеву ракеты из США и Брюсселя могут прилететь к владельцам
- Жестко, но осторожно. ВС РФ ответят Украине после приказа Шойгу
- Вучич в ответ на угрозы депутата Верховной рады пожелал Киеву всего наилучшего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru