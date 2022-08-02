СМИ: Испания не будет передавать Украине танки Leopard

По её словам, это связано с техническим состоянием бронемашин.

«Танки Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии», - подчеркнула Роблес.

Ранее El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны Испании поставит Украине танки Leopard, проданные Германией королевству в 1995 году.