Северная Македония отправила Украине танки Т-72

В военном ведомстве республики заявили, что батальон, на вооружении которого стояли данные бронемашины, в дальнейшем будет расформирован. Отмечается, что взамен танков США передаст Скопье колёсные бронемашины Striker и партию противотанковых комплексов Javelin.

По данным RTS, на вооружении Северной Македонии стоял 31 танк Т-72. Республика получила их от России в 2000 году для противостояния албанским сеператистам.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украину из Польши прибыли танки PT-91 Twardy.