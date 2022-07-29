Северная Македония отправила Украине танки Т-72

Северная Македония начала передачу Украине танков Т-72, сообщает сербский портал RTS со ссылкой на министерство обороны страны.

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В военном ведомстве республики заявили, что батальон, на вооружении которого стояли данные бронемашины, в дальнейшем будет расформирован. Отмечается, что взамен танков США передаст Скопье колёсные бронемашины Striker и партию противотанковых комплексов Javelin.

По данным RTS, на вооружении Северной Македонии стоял 31 танк Т-72. Республика получила их от России в 2000 году для противостояния албанским сеператистам.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украину из Польши прибыли танки PT-91 Twardy.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаМакедония
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