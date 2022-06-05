El Pais: Испания собирается отправить Украине ЗРК и танки

По данным издания, Испания направит Украине тяжелые вооружения в связи с переводом собственных вооруженных сил на более современные комплексы. Испания получила от Германии танки Leopard A4 в 1995 году. Из-за того, что боевые машины долгое время стояли без движения, им необходимы восстановление и модернизация. Всего на Украину планируется направить 40 таких танков, отмечает RT.

Также военные Испании готовы обучить украинских коллег управлению танками Leopard A4. Первоначально центры обучения предполагается создать в Латвии, а затем - в Испанию, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину идёт очень много вооружений с Запада, Минобороны РФ тщательно отслеживает эти поставки.

