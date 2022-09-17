Шольц выступил против эскалации между Россией и НАТО и в поддержку Украины
Немецкие власти будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но при этом не намерены делать шаги, которые бы привели к эскалации конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
По его мнению, проводить переговоры без участия Киева нельзя.
«Мы поддерживаем украинцев в их борьбе за целостность и суверенитет. И это означает, что мы не обозначаем цели украинцев сами. Для меня важно, чтобы не создавалось впечатление, будто когда-либо будут переговоры в обход украинцев, парламента и президента», — цитирует Шольца Газета.ru.
Канцлер ФРГ также заявил, что цель Германии остается в том, чтобы не допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО.
«Мы поддержали Украину, мы будем это делать впредь в больших масштабах, в том числе поставками оружия. И в то же время наша цель остается, чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО», — резюмировал он.
При этом Шольц отметил доброжелательный тон переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на напряженную ситуацию.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные…», — заявил он в интервью Deutschlandfunk.
По мнению Шольца, по итогам всех переговорам с российским лидером, «определенные подвижки» были, но не стали далеко идущими, отмечает РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предположил, что отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина. Об этом политик заявил в интервью Reuters.
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