СМИ: Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой
Два экипажа украинских боевых машин пехоты сдались в плен российским бойцам в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.
«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр (отдельной механизированной бригады. — НСН) ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — рассказал собеседник агентства.
Украинский военный попросил обеспечить безопасный коридор для бойцов, которые сдавались в плен со всем вооружением, в том числе двумя БМП-1, отмечает РИА ФАН. Операция прошла успешно.
В числе пленных оказались десять солдат ВСУ, в том числе получившие тяжелые ранения, пишет Газета.ру. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, остальных бойцов проверяют на причастность к военным преступлениям.
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