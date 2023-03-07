СМИ: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

В МИД Китая заверили, что КНР не участвует в конфликте на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон

Деятельность 11 финансовых пирамид была пресечена в России в прошлом году

Старт новой японской ракеты Н3 стал неудачным

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