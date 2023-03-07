СМИ: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» отрезает от путей снабжения части украинских войск в Авдеевке в Донецкой народной республике. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Игнат» в беседе с РИА Новости.
По словам военного, дивизион и его подразделение атакуют места скопления резервов и техники противника, пишет РИА ФАН.
«Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу», — отметил собеседник агентства.
Командир подчеркнул, что из-за распутицы поставки боекомплекта возможны только по твердому покрытию, и военным ДНР важно перерезать эти коммуникации, отмечает телеканал «360». Перед российскими силами стоит задача установить полный огневой контроль над всеми прилегающими дорогами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru