Экс-премьер ДНР назвал условие для прекращения огня на Украине

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Запада по Украине не работает, а урегулировать конфликт возможно только прекращением огня. Он добавил, что накачка Украины оружием со стороны ЕС не приближает конец конфликта, а санкции против России не принесли эффекта. По словам Бородая, прекращение огня в нынешних реалиях недопустимо.

«Оно невозможно, поскольку цели СВО не выполнены до конца. Их и нельзя выполнить, пока существует марионеточное правительство президента Украины Владимира Зеленского, управляемое США. Вашингтон же заинтересован в том, чтобы продлить интенсивные боевые действия как можно дольше. США считают, что так они ослабляют Россию и уничтожают славянское население в Европе. Прекращение огня для нас возможно, когда мы будем находиться в Киеве и сами этого захотим», — сказал он.

Собеседник НСН добавил, что прекращение огня может помочь ВСУ окрепнуть.

«Мы прекрасно понимаем, что любое прекращение огня приведет к его возобновлению через некоторое время, когда наш противник накопит сил и средств, будет накачен американскими деньгами и оружием и снова воспрянет духом. Сейчас ощущается очень серьезная усталость вражеских войск в фронтовом отношении и истощение как его человеческих, так и частично материальных ресурсов. Но материальными ресурсами Украину снабжает Запад, а человеческие ей брать особо негде, если только напрямую не вступит в бой все польское войско. Впрочем, мы готовы к такому повороту событий», — отметил экс-премьер ДНР.

Бородай подчеркнул, что значительная часть европейских политиков недовольна продолжением войны на Украине.

«Существенная часть европейской государственной бюрократии крайне недовольна происходящим, поскольку это наносит очень серьезный ущерб Европе. Понятно, что европейцы идут на поводу у политики Вашингтона, это вполне в духе импотентной сущности большей части европейской бюрократии, но, безусловно, интересам Европы то, что сегодня творится в мире, напрямую противоречит», — заявил собеседник НСН.

В заключение экс-премьер ДНР рассказал об обстановке в зоне спецоперации.

«Нормальная военная обстановка. Я вчера был на Кинбурнской косе, прилетает туда довольно активно. Однако признаков высадки противника, о которой грезят многие блогеры, в том числе небезызвестный господин (блогер, - Прим. НСН) Анатолий Шарий, пока не наблюдается», — подытожил он.

Ранее Бородай в интервью НСН призвал обучить всех россиян владению оружием, поскольку защищать Россию может понадобиться каждому.

