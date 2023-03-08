Пригожин: Бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска

Частная военная компания «Вагнер» контролирует восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

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Аудиообращение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"», — подчеркнул основатель группы.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли под контроль практически половину Артемовска, напоминает Ura.ru.

Между тем экс-сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт высказал мнение, что ситуация в Артемовске – «начало конца» для всей Украины, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДНРЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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