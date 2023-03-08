Пригожин: Бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска
Частная военная компания «Вагнер» контролирует восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Аудиообращение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.
«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"», — подчеркнул основатель группы.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли под контроль практически половину Артемовска, напоминает Ura.ru.
Между тем экс-сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт высказал мнение, что ситуация в Артемовске – «начало конца» для всей Украины, отмечает РЕН ТВ.
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