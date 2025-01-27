СМИ: Переговоры по урегулированию на Украине начнутся в апреле-мае
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.
По данным издания, переговоры начнут после объявления о прекращении огня.
«В переговорном процессе Турция может возложить на себя определенную миссию, а президенту [республики Реджепу Тайипу] Эрдогану может быть отведена роль посредника», — отмечается в материале.
Газета подчеркивает, что Эрдоган — единственный лидер, который может общаться и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и с главой США Дональдом Трампом. Как напомнила Hürriyet, переговоры по урегулированию украинского кризиса проводились в Стамбуле в 2022 году. Тогда США и Великобритания выступали за вооруженное противостояние, но сейчас «есть Трамп и Путин, которые хотят мира». В свою очередь, Зеленский лишился поддержки Вашингтона, и у него «нет шансов сбежать от стола переговоров».
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп ставит перед собой цель закончить конфликт на Украине к весне, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru