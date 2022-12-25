СМИ: беспилотник с гранатами заставил отступить отряд ВСУ в ДНР

Укомплектованный осколочными гранатами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) первой Славянской бригады Народной милиции ДНР обратил в бегство отряд ВСУ под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка. Кадры работы БПЛА опубликовало РИА Новости.

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На видео оператор квадракоптера сбрасывает осколочные гранаты на позиции украинских военных и принуждает военных ВСУ к отступлению.

Беспилотник следует за ними на высоте и сбрасывает гранату под ноги одному из украинских военнослужащих.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в отношении Ирана, который планирует увеличить поставки ракет и беспилотников для России, необходимо перейти от «неработающих санкций» к арестам поставщиков и уничтожению производства. Об этом он написал в Twitter.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияБеспилотники
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