Подоляк предложил уничтожить производство оружия в Иране и начать аресты
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в отношении Ирана, который планирует увеличить поставки ракет и беспилотников для России, необходимо перейти от «неработающих санкций» к арестам поставщиков и уничтожению производства. Об этом он написал в Twitter.
Подоляк считает, что Иран демонстративно унижает институт «международных санкций»
«Важно отказаться от концепции «неработающих санкций», «бездействующей резолюции ООН», и перейти к более разрушительным инструментам — уничтожение производства и арестам поставщиков», — заявил совет главы офиса украинского президента.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России.
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