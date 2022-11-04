ВС РФ разгромили штаб иностранных наемников в Николаеве
Пять пунктов управления Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Речь идет об объектах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой Народной Республики, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области.
Также Россия уничтожила штаб одного из подразделений иностранных наемников под Николаевым, заявил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», - отметил он.
Также ВС РФ нанесли удары по 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 179 районах.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.
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