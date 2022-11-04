ВС РФ разгромили штаб иностранных наемников в Николаеве

Пять пунктов управления Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Речь идет об объектах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой Народной Республики, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области.

Также Россия уничтожила штаб одного из подразделений иностранных наемников под Николаевым, заявил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», - отметил он.

Также ВС РФ нанесли удары по 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 179 районах.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: Минобороны РФ
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