СМИ: Артиллеристы в ЛНР поразили противника вблизи российских позиций

Как рассказал агентству военнослужащий с позывным «Ишим», военные стараются производить первый выстрел дальше от своих позиций, в дальнейшем корректировщики выводят огонь на цель.

«Работаем сейчас на дальнобойном орудии 2А36 "Гиацинт-Б". Снаряд большой, тяжёлый, то есть он поражает большую площадь, разлет осколков у него до 450 метров. Это можно как живую силу противника поражать, так и высокобронированную (технику), танки», — отметил собеседник РИА Новости.

«Ишим» рассказал, что расчет часто используется в контрбатарейной борьбе, пишет RT. По словам военного, хорошее взаимодействие разных артиллерийских систем позволяет эффективно использовать их в комплексе. Так, каждая батарея выполняет свою задачу, в результате «получается многорубежное огневое поражение».

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за сутки уничтожила около сотни украинских военных в боях на краснолиманском направлении, напоминает РЕН ТВ.

