СМИ: Армия РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины

Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, повреждена ТЭЦ-5 в Киеве. Она является самой мощной электростанцией в округе.

На левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения электричества.

Также стало известно о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.

Ранее в Киеве, Харькове и Одессе произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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