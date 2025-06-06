СМИ: Армия РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины
6 июня 202503:01
Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, повреждена ТЭЦ-5 в Киеве. Она является самой мощной электростанцией в округе.
На левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения электричества.
Также стало известно о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.
Ранее в Киеве, Харькове и Одессе произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru