Ситуацию на Запорожской АЭС будут транслировать беспилотники
Члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live» заявил, что беспилотники будут в режиме онлайн транслировать происходящее на Запорожской АЭС.
По его словам, постоянные съёмки по периметру будут вестись с целью фиксировать «любой прилёт», так как вероятность провокации в отношении станции, о которой заявили в Минобороны РФ, близка к 100%.
«Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки», — подчеркнул Рогов.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Украина 19 августа готовит провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в создании техногенной катастрофы на АЭС.
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