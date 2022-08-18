Ситуацию на Запорожской АЭС будут транслировать беспилотники

По его словам, постоянные съёмки по периметру будут вестись с целью фиксировать «любой прилёт», так как вероятность провокации в отношении станции, о которой заявили в Минобороны РФ, близка к 100%.

«Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции, — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли не к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки», — подчеркнул Рогов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Украина 19 августа готовит провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в создании техногенной катастрофы на АЭС.

