Силы Народной милиции и РФ взяли в оперативное окружение Северодонецк в ЛНР

По его словам, данный населённый пункт плотно закрыли с трёх сторон.

«Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем», - подчеркнул он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, освобождение ЛНР близится к завершению.