Силы Народной милиции и РФ взяли в оперативное окружение Северодонецк в ЛНР
Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что город Северодонецк был взят в оперативное окружение силами ЛНР и ВС РФ.
По его словам, данный населённый пункт плотно закрыли с трёх сторон.
«Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем», - подчеркнул он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, освобождение ЛНР близится к завершению.
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