Слуцкий прогнозирует знаковые события в ближайшее время в ДНР и ЛНР
Глава фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий считает, что в ближайшие месяцы в Донецкой и Луганской народных республиках произойдут знаковые события. Об этом он заявил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в Донецке в субботу.
«Уверен, что, в течение ближайших месяцев здесь (в ДНР и ЛНР – прим. НСН) произойдут знаковые события, население Донецкой и Луганской народных республик выскажет свою позицию, так как это было в свое время в Крыму и Севастополе, как они сами считают, как жить дальше, и эта позиция их собственная, а не Киева или чья-то на Западе, ляжет в основу их жизни, жизни детей», - приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, волеизъявление жителей суверенных государств «станет вектором того, каким образом этим многострадальным, но мужественным семьям, людям жить дальше».
Слуцкий заявил, что представители российской власти продолжат посещать республики, с которыми у Москвы сложились тесные взаимоотношения.
В конце 2021 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «будущее Донбасса должны определить люди, которые живут там».
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