Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, сообщает РИА Новости.

В ЛНР рассказали о взятии в котел около 16 тысяч украинских солдат под Северодонецком и Лисичанском

Выступая на коллегии Минобороны РФ он подчеркнул, что освобождение ЛНР близится к завершению.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются задержать продвижение российских войск с помощью местных жителей, которых используют их в качестве живого щита.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов на освобождённой территории ЛНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСергей ШойгуОсвобождениеЛНРДНР
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