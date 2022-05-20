Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, сообщает РИА Новости.
Выступая на коллегии Минобороны РФ он подчеркнул, что освобождение ЛНР близится к завершению.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются задержать продвижение российских войск с помощью местных жителей, которых используют их в качестве живого щита.
Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов на освобождённой территории ЛНР, сообщает RT.
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