Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР

Выступая на коллегии Минобороны РФ он подчеркнул, что освобождение ЛНР близится к завершению.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются задержать продвижение российских войск с помощью местных жителей, которых используют их в качестве живого щита.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов на освобождённой территории ЛНР, сообщает RT.