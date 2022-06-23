Силы ЛНР взяли в блокаду населённые пункты Горское и Золотое


Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что населённые пункты Горское и Золотое были взяты в блокаду.

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По его словам, в этом районе была сосредоточена серьёзная техника, а также до двух тысяч украинских боевиков, в настоящее время они оказались в «полном котле».

«я не могу подтвердить точные цифры, но есть сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определённое количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», — добавил посол.

Ранее Мирошник заявил, что народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассЛНР
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