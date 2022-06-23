Посол ЛНР заявил о взятии под контроль единственной дороги из Северска в Лисичанск
Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль магистраль из Северска в Лисичанск. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Таким образом украинская группировка в Лисичанске оказалась отрезана от снабжения, пишет РИА ФАН. В оперативном окружении находятся от пяти до семи тысяч человек, отмечает телеканал «360».
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