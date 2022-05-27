Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке, сообщает РИА Новости.
По его словам, все пути, по которым могли отступить украинские военные, отрезаны, так как один из трёх существующих мостов разрушен, а второй находится в аварийном состянии и не выдержит технику.
«Третий, Пролетарский мост, наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населённого пункта, будут уничтожены», — заключил он.
Ранее Марочко заявил, что силы ЛНР контролируют всю территорию республики.
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