Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

По его словам, все пути, по которым могли отступить украинские военные, отрезаны, так как один из трёх существующих мостов разрушен, а второй находится в аварийном состянии и не выдержит технику.

«Третий, Пролетарский мост, наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населённого пункта, будут уничтожены», — заключил он.

Ранее Марочко заявил, что силы ЛНР контролируют всю территорию республики.