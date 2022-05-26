Пасечник заявил о взятии под контроль 95% территории ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль около 95% территории ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

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«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%» , — цитирует политика «Интерфакс».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские подразделения и силы ДНР и ЛНР расширяют контроль над территориями Донбасса, освобождение Луганской народной республики близится к завершению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассЛНР
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