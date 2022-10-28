«Кричащие за деньги орлы»: Россию заподозрили в подкупе экс-сотрудника Белого дома Робертса
Робертс мог за деньги заявить, что российская армия "порвет в клочья" элитных "Кричащих орлов" США, предоположил в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Экс-сотрудника Белого Дома Пола Крейга Робертса могли подкупить, чтобы он напугал элитную дивизию США "Кричащие орлы" российской армией, предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Накануне бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если она появится на территории Украины. Владимир Прохватилов счел такое заявление «вредным».
«Сейчас стратегическая инициатива полностью в руках вооруженных сил Украины. С другой стороны, переоценка противника столь же вредна, как его недооцененность. В американской армии на сегодняшний день есть проблемы: молодежь неохотно идет в армию, здоровье у них не очень. Но элитные войска находятся в неплохом состоянии. Самый передовой у них – это корпус морской пехоты, но воздушно-десантные дивизии тоже на высоком уровне. "Кричащие орлы" – это элитная воинская часть. Позволю высказать себе еретическое суждение: может наши дали деньги Робертсу? Вредно так говорить. Армия США сильнейшая в мире, что бы там не говорили. Она сильна своим техническим оснащением», - сказал Прохватилов.
На прошлой неделе США заявили, что перебросили в Румынию воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы». Предполагается, что она примет участие в военных учениях. Но командир соединения заявил телеканалу CBS News, что в случае эскалации или атаки на страны НАТО они готовы зайти на территорию Украины. При этом американский постпред при НАТО Джулианна Смит в очередной раз подчеркнула, что Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой.
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