Ранее СМИ сообщили, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы». Бойцы примут участие в военных учениях, но в случае необходимости они готовы зайти на украинскую территорию, отмечает телеканал «360».

По мнению Робертса, на фоне поражения украинских войск от российской армии на поле боя могут отправить американское подразделение.

«Что произойдет, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — написал экс-сотрудник Белого дома на своем сайте.

Робертс предположил, что в случае поражения и потери «Кричащих орлов» США могут пойти на эскалацию конфликта, пишет РИА ФАН.

