Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье
Народный артист России Филипп Киркоров одержал окончательную победу в судебном споре о правах на земельные участки в Подмосковье. Об этом он НСН рассказали в пресс-службе певца.
Конфликт возник из‑за участка, которым певец владеет с 2014 года. Предприниматель Глеб Рыськов подал иск с требованием снять с кадастрового учёта часть земли Киркорова и снести ряд объектов на береговой полосе — по мнению истца, некоторые строения были возведены незаконно, а личный пирс певца должен быть доступен для общего пользования.
В феврале Красногорский городской суд отклонил иск Рыськова. Предприниматель подал апелляционную жалобу, которую в начале мая рассмотрел Московский областной суд. Апелляция была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
«Я благодарен суду за объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела. Отдельная благодарность моей команде, они лучшие профессионалы, благодаря которым я смог отстоять свои права и добиться справедливости», - сказал сам Киркоров.
Ранее Киркоров рассказал спецкору НСН, что готов отправиться на Луну со своей собакой, а также открыть стадион «Олимпийский» своим юбилейным концертом.
