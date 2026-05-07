Депутат Бессараб объяснила эпидемию одиночества в России
Одиночество стало общемировой тенденцией, тревожным трендом, сказала НСН Светлана Бессараб.
В России 40% домохозяйств составляют одинокие люди, что является колоссальной бедой, сказала в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«К сожалению, одиночество — это общемировая тенденция. Это некий тренд. Первыми, пожалуй, с этим столкнулись в Японии, где 40% пожилого населения одиноки. В конечном итоге одиночество составляло единственную компанию человеку. Общество было шокировано ситуацией. Это колоссальная трагедия для человечества. Как показывает статистика, одиночество преследует прежде всего жителей мегаполисов, жителей очень обеспеченных стран. 40% домохозяйств в России составляют одинокие люди. Это беда. Люди не могут составить себе пару. Это касается не только пожилых людей, но и людей от 29 до 45 лет. Несмотря на всю помощью в адрес улучшения демографии, молодые люди с опаской или нежеланием вступают в брак и создают семьи, что, в свою очередь, приводит к более позднему рождению детей», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, разные государства по-своему пытаются решить проблему одиночества своих граждан.
«Безусловно, настала пора, когда государству с этим придется разбираться. Разные страны мира по-разному стараются решить этот вопрос. Например, в той же Японии в отдельных городах предусмотрен бесплатный доступ к сайтам знакомств для одиноких людей. В Германии организовывают целые коммуны, чтобы вместе позавтракать, попить чай и поговорить», — добавила депутат.
Одиночество в России перестаёт быть частной проблемой и превращается в значимый социальный тренд. Согласно исследованиям, за последние годы число людей, живущих в одиночку, заметно выросло — об этом говорят почти 45% россиян. Динамика изменений в структуре общества впечатляет: доля домохозяйств, состоящих из одного человека, превысила 40%, что вдвое больше показателя двух десятилетий назад. По итогам 2025 года количество одиноких граждан впервые достигло уровня или даже превзошло число семей — это свидетельствует о глубокой трансформации института отношений в обществе.
Особую тревогу вызывает распространение одиночества среди молодёжи: хотя в целом его регулярно испытывают до 25% россиян, в молодёжной среде показатель превышает 40%. При этом большинство граждан (75%) уверены, что люди живут одни не по собственному выбору, а из‑за обстоятельств. Эксперты отмечают, что такая тенденция негативно сказывается на психологическом климате в обществе, уровне тревожности и демографической ситуации.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала НСН, что при столкновении с домашнем насилием женщина может обратиться в кризисный центр в любое время дня и ночи. При этом телефон круглосуточной горячей линии доступен на портале «Госуслуги». Позвонив, женщина может получить консультацию, а затем — направление в ближайший кризисный центр, напоминает «Радиоточка НСН».
