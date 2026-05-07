В Минтрансе намерены рекомендовать регионам предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома, выяснил «Коммерсант». При этом решение о запуске этой льготы смогут принимать уже непосредственно субъекты федерации. Например, Московская область выразила готовность внедрить нововведение. Радько считает, что на ситуацию с парковками в жилых кварталах эта инициатива не должна серьезно повлиять.

«Далеко не все семьи, в которых есть четверо и более детей, могут позволить себе более одного автомобиля. Конечно, такие тоже есть, но их не так много, и если им это разрешить, и даже если им по три машиноместа разрешить, все-таки это не так сильно изменит парковочную ситуацию. Тем более мы понимаем, что таких семей, где четверо и больше детей, не так уж и много. На каждый жилой квартал где-то найдется две-три таких семьи, а где-то — и ни одной. Но, конечно, для таких семей это будет действительно очень серьезным, заметным послаблением», — сказал юрист.

Однако собеседник НСН подчеркнул, что и улучшения ситуации во дворах не будет, так как инициатива не подразумевает строительство новых парковочных мест.

«Речь идет не об их организации парковочных мест, а про перераспределение их со стороны всех лиц в пользу многодетных семей. Сейчас перераспределяем парковочные места между семьями, а потом можно сказать, допустим, про инвалидов. Например, им разрешено ставить в федеральный реестр с опознавательным знаком «инвалид» одно транспортное средство, которое его перевозит, могут предложить два транспортных средства. Но опять же это перераспределяет парковочные места и не влияет на изменение их количества», — пояснил Радько.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН призвала дать многодетным семьям возможность использовать маткапитал на приобретение автомобиля, погашение кредитов и другие нужды.

