Что будет во дворах, если многодетным семьям увеличат парковочные места
Автоюрист Сергей Радько заявил НСН, что принципиально на ситуацию с парковками предоставление допместа многодетным не повлияет.
Перераспределение парковочных мест в пользу семей с четырьмя и более детьми не приведет к коллапсу во дворах, так как таких семей не очень много, и далеко не у всех есть второй автомобиль, отметил в эфире НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В Минтрансе намерены рекомендовать регионам предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома, выяснил «Коммерсант». При этом решение о запуске этой льготы смогут принимать уже непосредственно субъекты федерации. Например, Московская область выразила готовность внедрить нововведение. Радько считает, что на ситуацию с парковками в жилых кварталах эта инициатива не должна серьезно повлиять.
«Далеко не все семьи, в которых есть четверо и более детей, могут позволить себе более одного автомобиля. Конечно, такие тоже есть, но их не так много, и если им это разрешить, и даже если им по три машиноместа разрешить, все-таки это не так сильно изменит парковочную ситуацию. Тем более мы понимаем, что таких семей, где четверо и больше детей, не так уж и много. На каждый жилой квартал где-то найдется две-три таких семьи, а где-то — и ни одной. Но, конечно, для таких семей это будет действительно очень серьезным, заметным послаблением», — сказал юрист.
Однако собеседник НСН подчеркнул, что и улучшения ситуации во дворах не будет, так как инициатива не подразумевает строительство новых парковочных мест.
«Речь идет не об их организации парковочных мест, а про перераспределение их со стороны всех лиц в пользу многодетных семей. Сейчас перераспределяем парковочные места между семьями, а потом можно сказать, допустим, про инвалидов. Например, им разрешено ставить в федеральный реестр с опознавательным знаком «инвалид» одно транспортное средство, которое его перевозит, могут предложить два транспортных средства. Но опять же это перераспределяет парковочные места и не влияет на изменение их количества», — пояснил Радько.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН призвала дать многодетным семьям возможность использовать маткапитал на приобретение автомобиля, погашение кредитов и другие нужды.
Горячие новости
- В Калуге погиб чемпион РФ по функциональному многоборью Дмитрий Исаев
- Депутат Бессараб объяснила эпидемию одиночества в России
- Что будет во дворах, если многодетным семьям увеличат парковочные места
- Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье
- Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты
- Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
- Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева
- На «Первый канал» подали в суд за шутку в КВН про Москву и русских
- Милонов выступил против запрета на экскурсии по крышам Петербурга
- Трунов допустил провокацию против арестованного адвоката Карабанова