В Госдуме напомнили о необходимости начинать учить кибербезопасности еще в школе

Уроки финансовой и киберграмотности надо внедрить в школьную программу, сказал НСН Андрей Свинцов.

Финансовая и пенсионная грамотность, а также киберграмотность — это важные аспекты безопасности в современном обществе, им надо учить с детства, чтобы люди не становились жертвами мошенников. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Финансовой и киберграмотности необходимо учить как детей, так и взрослых, это надо внедрять во все школьные программы. Очень плохо, когда человек, имея блестящее базовое образование, из-за финансовой неграмотности может стать жертвой мошенников, это неправильный подход со стороны государства к своему гражданину. Государство должно научить гражданина всему тому, что ему понадобится в жизни, в том числе с точки зрения безопасности. Висят же щиты “Аварийный выход”, “План эвакуации” — это вопрос безопасности. То же самое касается финансовой, пенсионной грамотности и киберграмотности, которая меняется быстрее всего, — это тоже безопасность», — сказал Свинцов.

Ранее Свинцов заявил, что кибердружины и медиапатрули, состоящие из волонтеров, сегодня необходимы, поскольку в современных условиях кибербезопасность стала важнейшей задачей и уроком для молодежи.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
