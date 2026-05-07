Россия столкнулась с новой реальностью: одиночество перестаёт быть исключением и становится нормой жизни для миллионов. То, что раньше воспринималось как частная проблема, сегодня оформилось в устойчивый социальный тренд. Цифры говорят сами за себя: почти половина россиян (45%) замечает, как вокруг становится всё больше людей, живущих в одиночестве. За последние два десятилетия доля одночленных домохозяйств выросла вдвое и теперь превышает 40%. А по итогам 2025 года одиноких граждан стало столько же или даже больше, чем семей — это настоящий перелом в традициях человеческих отношений.



Причём одиночество больше не ассоциируется исключительно с пожилым возрастом: молодёжь страдает от него ещё сильнее — более 40% молодых людей регулярно испытывают это чувство (в целом по стране — до 25%). И что особенно показательно: подавляющее большинство россиян (75%) убеждены — люди остаются одни не по своей воле. Социологи бьют тревогу: такая масштабная изоляция угрожает психологическому здоровью общества и может иметь долгосрочные последствия для демографии.



