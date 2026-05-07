Ушаков: Власти РФ специально не приглашали на парад 9 мая иностранных гостей

По его словам, ряд иностранных лидеров по собственной инициативе решили приехать в Москву в праздничные дни. В их числе лидеры Абхазии, Южной Осетии и Лаоса, а также король Малайзии, руководство Республики Сербской и премьер-министр Словакии.

Как пишет RT, также Ушаков указал, что в Россию приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым российский лидер Владимир Путин встретится уже 8 мая «за дружеским ужином».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет в этом году посетить парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

