Ушаков: Власти РФ специально не приглашали на парад 9 мая иностранных гостей
Власти России специально не приглашали на парад Победы 9 мая иностранных гостей. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, ряд иностранных лидеров по собственной инициативе решили приехать в Москву в праздничные дни. В их числе лидеры Абхазии, Южной Осетии и Лаоса, а также король Малайзии, руководство Республики Сербской и премьер-министр Словакии.
Как пишет RT, также Ушаков указал, что в Россию приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым российский лидер Владимир Путин встретится уже 8 мая «за дружеским ужином».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет в этом году посетить парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
