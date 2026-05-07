В Калуге погиб чемпион РФ по функциональному многоборью Дмитрий Исаев
Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев погиб в Калуге. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил калужский спортивный клуб «Логово зверя».
«Трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ... приносим свои соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
В прокуратуре Калужской области рассказали, инцидент произошёл в Калуге у многоквартирного дома по ул. Болотникова в ночь на 7 мая. По предварительным данным, в ходе конфликта 41-летний мужчина на почве неприязненных отношений выстрелил в 35-летнего потерпевшего, который позже скончался в медицинском учреждении.
Фамилии участников инцидента в ведомстве не назвали. Отмечается, что стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее чемпиона Европы по боксу убили в его квартире в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
