В Калуге погиб чемпион РФ по функциональному многоборью Дмитрий Исаев

«Трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ... приносим свои соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

В прокуратуре Калужской области рассказали, инцидент произошёл в Калуге у многоквартирного дома по ул. Болотникова в ночь на 7 мая. По предварительным данным, в ходе конфликта 41-летний мужчина на почве неприязненных отношений выстрелил в 35-летнего потерпевшего, который позже скончался в медицинском учреждении.

Фамилии участников инцидента в ведомстве не назвали. Отмечается, что стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее чемпиона Европы по боксу убили в его квартире в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

